А платформе говорят
Минтранс предлагает сделать поезда куда более различимыми
Минтранс хочет ужесточить требования к безопасности на железных дорогах. ОАО РЖД и других владельцев инфраструктуры обяжут обеспечить видимость поездов на нерегулируемых переходах на расстоянии 150–600 м в зависимости от скорости приближения локомотива. С пассажирских платформ нужно будет убрать киоски, ларьки и деревья. Если видимость обеспечить не получается, переход через пути потребуется оборудовать сигнализацией со светофором и звуковым сигналом.
Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект приказа, устанавливающий новые требования к обеспечению безопасности на железной дороге. Предлагается закрепить минимальное расстояние, с которого пешеход на нерегулируемом переходе должен видеть приближающийся поезд, стоя при этом на расстоянии 5 м от крайнего рельса. Это расстояние будет зависеть от скорости движения состава. Например, при скорости приближающегося поезда до 25 км/ч видимость должна составлять не менее 150 м, при 26–40 км/ч — не менее 200 м, при 41–90 км/ч — не менее 400 м, при 91–140 км/ч — не менее 600 м. Если обеспечить необходимую видимость на переходе невозможно, от владельца железной дороги потребуют поставить автоматическую светофорную сигнализацию.
Вводится также запрет на размещение на платформах капитальных зданий, сооружений, «многолетних насаждений» и любых других объектов, ухудшающих видимость. Речь идет о торговых павильонах, ларьках или разросшихся деревьях. «Находящиеся на платформах объекты инфраструктуры для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности представляют угрозу для безопасности движения на железнодорожном транспорте»,— поясняют в Минтрансе.
Новые нормы коснутся ОАО РЖД, ФГУП «Крымские железные дороги», АО «Акционерная компания "Железные дороги Якутии"» и ФГУП «Железные дороги Новороссии», сказано в пояснительных материалах. «Для развития безопасной среды РЖД непрерывно ищет и внедряет новые подходы и технические решения,— комментируют документ в ОАО РЖД.— На профилактику непроизводственного травматизма ежегодно направляется более 3,5 млрд руб. Железнодорожники совместно с администрациями субъектов развивают транспортно-пересадочные узлы с разноуровневыми пешеходными переходами, которые исключают выход граждан на пути».
По итогам 2025 года общее число несчастных случаев на инфраструктуре ОАО РЖД сократилось на 9,4%. В 2026 году на нескольких крупнейших магистралях (например, на Московской и Восточно-Сибирской железных дорогах) фиксируется падение общего числа пострадавших на 16–35%. За девять месяцев 2026 года зафиксировано чуть более 1 тыс. случаев травмирования граждан.
Член общественного совета Минтранса, глава Союза пассажиров Кирилл Янков концептуально поддерживает проект. Убрать киоски несложно, поясняет он, но на некоторых платформах могут стоять мешающие обзору пассажирские павильоны, которые были установлены до введения новых норм, их демонтаж может быть сложным и дорогим мероприятием.
Что касается других требований, то никто, скорее всего, не «обсчитывал стоимость» соблюдения новых правил, предполагает Кирилл Янков. Прежде всего, видимость может быть ограничена изгибом железной дороги и капитальными строениями, и часто сделать с ними ничего нельзя.
Установка сигнализации, добавляет эксперт, сопряжена с установкой светофора, звукового сигнала, пешеходного подхода в виде «змейки» и пандусов для маломобильных пассажиров.
Цена такого оборудования может достигать 1–2 млн руб. поясняет Кирилл Янков: «ОАО РЖД ежегодно обустраивает сотни таких переходов, но это нужно сделать на десятках тысяч объектов».
Если не ставить сигнализацию, то придется замедлять скорость движения поездов, чтобы соблюдать нормы по видимости, поясняет эксперт, что приведет к снижению пропускной способности участка и увеличению времени в пути. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным расходам. «Улучшать безопасность, конечно же, надо. Но приказ нужно принимать вместе с оценкой финансирования, которое потребуется на выполнение требований, и чтобы у владельцев железных дорог было время для приведения инфраструктуры в соответствие с правилами»,— резюмирует Кирилл Янков.
В апреле 2025 года вступили в силу поправки к КоАП, уточнившие ответственность для граждан, нарушающих правила на железнодорожном транспорте. Раньше 500-рублевый штраф применялся только за переход по железнодорожным путям «в неустановленных местах», сейчас же наказание применяется за переход на запрещающий сигнал светофора.