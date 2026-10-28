Шорт попутал
Акции девелоперов взлетели на десятки процентов из-за закрытия коротких позиций
Выставление брокерами ограничений на короткие позиции в акциях компании ЛСР привело к их закрытию в ценных бумагах всего сектора. Котировки взлетели на 10–30%, обновив многомесячные максимумы. Вскоре последовал откат котировок, поскольку фундаментальных причин для такого роста не было. Компании демонстрируют низкие финансовые показатели, в том числе в условиях жесткой политики ЦБ и дорогой ипотеки.
Акции девелоперов неожиданно вышли в лидеры роста биржевых торгов, обновив многомесячные максимумы. Сильнее всего, на 32%, поднимались котировки акций компании ЛСР (капитализация 81 млрд руб.), которые в начале дня достигали отметки 879,8 руб., максимального значения с апреля 2025 года. Уже к полудню объем торгов этими ценными бумагами достиг 1,9 млрд руб., выведя их и в лидеры по оборотам. Игра на повышение началась в конце прошлой недели, и за это время цена поднялась на 60%. Котировки акций группы «Эталон» (капитализация 18 млрд руб.) поднимались в цене на 12%, до 24,2 руб.— максимума с августа 2026 года. За два дня рост составил почти 18%. Даже акции «Самолета» (капитализация 16 млрд руб.), потерявшие за три года более 90% стоимости, поднимались в цене на 12%, до 268,6 руб., максимума с 20 сентября. Индекс Московской биржи в этот день показывал рост в пределах 1%.
Участники торгов указывают, что никаких важных событий для столь быстрого роста котировок акций девелоперов не было, и связывают его с техническими факторами. «Вероятно, сработал эффект от закрытия больших коротких позиций и относительно невысокой ликвидности»,— считает и руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Взлет произошел «на фоне ограничений на короткие позиции у некоторых брокеров», отмечает старший аналитик банка «Синара» Мария Лукина. Как указывают два собеседника “Ъ” на финансовом рынке, 27 октября ограничения на выставление коротких позиций по акциям ЛСР ввел брокер «Т-Инвестиции». В компании не ответили на запрос “Ъ”. В других брокерских компаниях, таких как «ВТБ Капитал Трейдинг», БКС, «Финам», заявили “Ъ”, что не выставляли подобных ограничений. Невозможность открытия коротких позиций (то есть занимая акции у брокера на продажу) заставляет трейдеров либо вносить дополнительное обеспечение, либо закрывать позиции. При массовом закрытии спрос на акции возрастает, что ведет к стремительному росту цен.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России 13 февраля 2026 года:
«Действительно, есть проблемы у отдельных компаний (застройщиков, — “Ъ”), но они не являются системными. Источник этих проблем — это не развитие ситуации в отрасли, а набранные долги в предыдущие периоды».
К настоящему времени ситуация в сегменте девелоперов довольно сложная, что отражается в котировках застройщиков — с начала года они снизились в 1,5–3 раза и находятся вблизи исторических минимумов. Инвесторы обращают внимание на высокую закредитованность, а также слабые финансовые показатели компаний. Согласно отчетности по МСФО, по итогам первого полугодия компании «Самолет», «Эталон» и ЛСР получили убытки (см. “Ъ” от 3 сентября). Соотношение чистого долга к EBITDA у «Самолета» и «Эталона» превышает 3х, что является довольно тяжелой нагрузкой на бизнес эмитентов. Ситуацию усугубили и низкие оценки рейтинговых агентств. В октябре АКРА и НРА понизили кредитный рейтинг «Самолету» до BBB с негативным прогнозом.
В таких условиях инвесторы «активно открывали короткие позиции в акциях девелоперов, ожидая дальнейшего падения котировок», отмечает член совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Алексей Тараповский. «Перегруженный шорт у многолетних минимумов очень хрупок: падать котировкам уже почти некуда, тогда как потенциальный рост не ограничен, поэтому хватает любой искры, чтобы инвесторы начали закрывать свои позиции, опасаясь маржин-коллов»,— отмечает эксперт. Похожая ситуация наблюдалась летом этого года, когда Московская биржа ввела запрет на открытие коротких позиций по акциям «Евротранса», вследствие чего акции компании подорожали в несколько раз (см. “Ъ” от 23 июля).
Рост котировок прекратился уже в первой половине дня. К 14:00 котировки акций ЛСР отыграли половину роста, достигнутого с начала торгов. Во много этому способствовало проведение дискретного аукциона (биржа объявляет его после резкого увеличения цены акций), указывает Василий Карпунин.
По оценке экспертов, инвесторы быстро отыграют нынешний рост, так как никаких причин для роста котировок нет.
Помимо других причин на акции девелоперов оказывает давление жесткая денежно-кредитная политика Банка России и охлаждение спроса на жилье, отмечает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. Правительство последовательно ограничивает льготные госпрограммы, в частности, с 1 октября ужесточились требования по получению семейной ипотеки. Рыночная ипотека остается довольно дорогой — по данным ЦБ, средняя ставка по ней в сентябре составляла около 18% годовых (см. “Ъ” от 26 октября).