Шорт попутал

Акции девелоперов неожиданно вышли в лидеры роста биржевых торгов, обновив многомесячные максимумы. Сильнее всего, на 32%, поднимались котировки акций компании ЛСР (капитализация 81 млрд руб.), которые в начале дня достигали отметки 879,8 руб., максимального значения с апреля 2025 года. Уже к полудню объем торгов этими ценными бумагами достиг 1,9 млрд руб., выведя их и в лидеры по оборотам. Игра на повышение началась в конце прошлой недели, и за это время цена поднялась на 60%. Котировки акций группы «Эталон» (капитализация 18 млрд руб.) поднимались в цене на 12%, до 24,2 руб.— максимума с августа 2026 года. За два дня рост составил почти 18%. Даже акции «Самолета» (капитализация 16 млрд руб.), потерявшие за три года более 90% стоимости, поднимались в цене на 12%, до 268,6 руб., максимума с 20 сентября. Индекс Московской биржи в этот день показывал рост в пределах 1%.