Путин: ввод «Северного потока-2» не означает отказ от транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что начало работы газопровода «Северный поток-2» не означает отказ от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года.

«Хочу подчеркнуть — это ("Северный поток-2".— “Ъ”) чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины»,— сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи (цитата по ТАСС). Он добавил, что ввод газопровода в эксплуатацию позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту. Президент России выразил надежду, что российские и украинские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. «Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые»,— сказал господин Путин.

Председатель набсовета компании Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер заявила, что немецкий бизнес считает необходимым сохранить как транзит газа из России в Европу, так и запустить «Северный поток-2», что в свою очередь поможет стабильности поставок газа на континент. «Мы убеждены, что важно сохранить транзитную сеть на территории Украины для того, чтобы поставлять долгосрочно и надежно российский газ в Европу, также мы уверены, что проект "Северный поток-2" должен стать большим успехом, нам нужно и то, и другое»,— сказала она. По словам госпожи Клаас-Мюльхойзер, спрос на газ растет, и «газ через трубу — это лучший способ его доставки» (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что сфера энергетики является очень важной для решения текущих конфликтов.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент РФ говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но назвал условия Киева экономически неприемлемыми.

В конце октября парламент Германии принял закон, который позволяет «Газпрому» обойти директивы Евросоюза и использовать «Северный поток-2» на полную мощность.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».

Подробнее о немецком законе читайте в материале “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».