Арест обошелся дорого
Бывшему судье вменили в вину подготовку к получению взятки за помощь в изменении меры пресечения
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова. Он обвиняется в попытках получить взятки за содействие в освобождении фигуранта уголовного дела из-под ареста, а также в ее получении за принятие нужного решения в гражданском разбирательстве. Защита экс-судьи пыталась добиться в суде изменения меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, но добиться этого адвокатам не удалось.
О том, что расследование в отношении Михаила Хрипунова завершено, стало известно 28 октября в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба защиты экс-судьи на продление его ареста.
Господину Хрипунову инкриминируется получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело было возбуждено в феврале 2026 года, сразу после того, как Высшая квалификационная коллегия судей по ходатайству председателя СКР Александра Бастрыкина дала согласие на привлечение своего бывшего коллеги к уголовной ответственности. В мае Верховный суд РФ санкционировал арест Михаила Хрипунова. Обосновывая тогда необходимость этой меры пресечения, следствие указывало на наличие у обвиняемого загранпаспорта, а также связей в правоохранительных и судебных органах.
Свою карьеру господин Хрипунов начал в 1986 году в Одинцовском горсуде, в 2000-м перешел в Мособлсуд, а в 2020?м был назначен зампредом Ставропольского краевого суда. Следствие считает, что именно на этом посту он оказался причастен к двум эпизодам приготовления к получению взятки, а также одному факту ее получения.
Так, в августе и декабре 2023 года, говорится в деле, выступившие в роли посредников бывший зампред Невинномысского горсуда Артем Сергеев и судья Октябрьского райсуда Ставрополя Тимур Набоков предложили Михаилу Хрипунову две взятки, в 1 млн и 3 млн руб., за содействие в переводе одного из фигурантов уголовного дела из СИЗО под домашний арест.
Но повлиять на коллег, которые решали этот вопрос, господину Хрипунову в итоге так и не удалось — меру пресечения они не изменили.
В июле 2024 года Хрипунов, по данным СКР, при посредничестве того же Набокова получил 500 тыс. руб. за сохранение в силе решения по гражданскому делу в пользу истца. Кстати, самому Набокову вменили в вину еще один эпизод: в декабре 2023 года он, по данным следствия, через посредника взял 50 тыс. руб. за удовлетворение иска о взыскании долга. Господа Сергеев и Набоков также покинули свои должности в апреле и мае 2025 года и были привлечены к уголовной ответственности.
В последний раз Басманный суд продлил арест Михаилу Хрипунову до 11 декабря 2026 года. В апелляционной инстанции Мосгорсуда адвокат Андрей Александров требовал изменить экс-судье содержание под стражей на домашний арест либо запрет определенных действий. При этом адвокат сослался на солидный, под 70 лет, возраст подзащитного, наличие у него тяжелых хронических заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца). Также защитник указал, что у фигуранта уже нет загранпаспорта, он никогда не скрывался от следствия и исправно являлся по всем вызовам. А поскольку расследование завершено, то все доказательства по делу собраны, уничтожить их обвиняемый не может и держать его в СИЗО незачем.
Адвокат Александров также заявил, что следствие не приводит новых аргументов в пользу продления ареста, а оперирует теми же формулировками, что и при первоначальном избрании меры пресечения.
Сам Михаил Хрипунов заявил, что с момента снятия с него судейского иммунитета и до помещения под стражу прошло более месяца и за это время он не предпринял ни малейшей попытки скрыться или уничтожить доказательства.
Хрипунов также выразил недоумение по поводу того, как он может помешать расследованию или процессу, находясь вне СИЗО, напомнил о своих болезнях и возрасте и попросил проявить милосердие.
Мосгорсуд в итоге отклонил жалобу защиты. После заседания адвокат Александров отказался прокомментировать “Ъ” обвинение, предъявленное его подзащитному.