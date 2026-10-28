Арест обошелся дорого

В последний раз Басманный суд продлил арест Михаилу Хрипунову до 11 декабря 2026 года. В апелляционной инстанции Мосгорсуда адвокат Андрей Александров требовал изменить экс-судье содержание под стражей на домашний арест либо запрет определенных действий. При этом адвокат сослался на солидный, под 70 лет, возраст подзащитного, наличие у него тяжелых хронических заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца). Также защитник указал, что у фигуранта уже нет загранпаспорта, он никогда не скрывался от следствия и исправно являлся по всем вызовам. А поскольку расследование завершено, то все доказательства по делу собраны, уничтожить их обвиняемый не может и держать его в СИЗО незачем.