Трамп хочет, чтобы процедуру его импичмента рассмотрел Сенат

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы слушания по делу о его импичменте перешли в Сенат, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Процедуру импичмента в конце сентября инициировала Палата представителей США (входит в Конгресс). Поводом послужил июльский телефонный разговор господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Дональд Трамп считает, что только Сенат сможет провести судебные слушания надлежащим образом. «Президент Трамп хочет провести судебный процесс в Сенате, потому что, очевидно, это единственная палата (Конгресса США.— “Ъ”), где он может рассчитывать на справедливую и надлежащую процедуру в соответствии с Конституцией»,— пояснил Хоган Гидли, которого цитирует Reuters.
Президент США также хочет, чтобы в рамках слушаний дал показания анонимный информатор, сообщивший СМИ детали его беседы с господином Зеленским. Помимо этого Дональд Трамп считает, что в качестве свидетелей должны выступить и господа Байден. «Мы ждем, что наконец услышим показания тех, кто на самом деле был свидетелем коррупции и, возможно, сам замешан в ней,— Адама Шиффа (глава комитета по разведке Палаты представителей.— “Ъ”), Джо Байдена, Хантера Байдена и так называемого информатора»,— добавил господин Гидли.
Прошедшие 13 ноября первые публичные слушания по импичменту посмотрело 13,8 млн человек. На слушаниях уже выступили временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, бывший американский посол на Украине Мари Йованович, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
О том, как проходят слушания, читайте в материале “Ъ” «Свидетель отстранения».
О том, как Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента, читайте в публикации “Ъ FM”.
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