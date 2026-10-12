Иллюзия знания

Следующий этап развития аналитики связан именно с этим переходом. Описательная аналитика отвечает на вопрос, что уже произошло. Предиктивная — что, вероятнее всего, произойдет. Но для бизнеса наиболее ценен следующий шаг: понять, что можно изменить, чтобы получить нужный результат. Именно здесь данные начинают работать не как архив, а как инструмент управления. Например, модель может не просто прогнозировать температуру металла, но и позволяет оценить, как изменение продолжительности конкретной технологической операции повлияет на результат. Она может не только фиксировать отклонения в нефтеперерабатывающем производстве, но и выявлять условия, при которых они с большей вероятностью возникают. В энергетике аналитическая модель может использовать профили потребления для более точного прогнозирования нагрузки. Во всех этих случаях задача специалиста состоит не в том, чтобы «найти закономерность в данных». Его задача — связать закономерность с возможным действием.