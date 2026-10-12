В администрацию Новороссийска пришли с обысками

Оперативные действия, по словам источников изданий, связаны с перечислением 250 млн руб. в качестве пожертвований от двух застройщиков структурам, которые относятся к мэру и его супруге. Речь идет о контрактах о комплексном развитии территорий, которые городская администрация подписала с двумя застройщиками в 2024 году.