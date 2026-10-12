В администрацию Новороссийска пришли с обысками
«РИА Новости»: обыски в администрации Новороссийска связаны с ФК «Черноморец»
12.10.2026, 16:55
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в мэрию Новороссийска. Они изымают документы, которые связаны с местным футбольным клубом «Черноморец», президент которого — мэр Андрей Кравченко. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на источники.
Оперативные действия, по словам источников изданий, связаны с перечислением 250 млн руб. в качестве пожертвований от двух застройщиков структурам, которые относятся к мэру и его супруге. Речь идет о контрактах о комплексном развитии территорий, которые городская администрация подписала с двумя застройщиками в 2024 году.
Собеседники «РИА Новости» и «Известий» утверждают, что Андрей Кравченко подписал дополнительные соглашения, которые предусматривают добровольные пожертвования от застройщиков в две организации: одна связана с «Черноморцем», вторая — с АНО «Город счастья», которой руководит Елена Кравченко.
Источники изданий упомянули еще два эпизода, которые проверяют правоохранительные органы: строительство гостиничного комплекса рядом с воинской частью без согласования с Минобороны и открытие торгового центра «Аквамол». Последний суд признал незаконной постройкой.