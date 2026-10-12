Суд конфисковал активы поставщиков номеров для МВД из-за связей с польской Utal

По данным надзора, после начала СВО «Utal» публично осудила действия ВС РФ, выделила 100 тыс. злотых на военное оборудование для ВСУ и ежемесячно направляет на Украину 20 тыс. злотых. Алексей Швечихин, по версии следствия, управлял российскими активами и выводил дивиденды наличными через Сербию, Нидерланды, Армению и Казахстан под видом выставок.