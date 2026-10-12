Суд конфисковал активы поставщиков номеров для МВД из-за связей с польской Utal
12.10.2026, 16:51
Суд в Москве по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединение топ-менеджеров польской компании Utal Яцека Войцеховского и Яцека Шустака, а также бизнесмена Алексея Швечихина. Их деятельность запрещена, а аффилированные компании обращены в доход государства. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с исковым требованием.
В перечень попали ООО «Пресс-Т», «Русиани», «Континент», «Металлика» и доли в «Типографии № 2». Совокупная капитализация этих активов превышает 601 млн руб., годовая выручка — 614 млн руб., чистая прибыль — 108 млн руб.
Компании специализируются на изготовлении госномеров и являются крупными поставщиками для МВД. Общая сумма их контрактов за 10 лет превысила 1,6 млрд руб.
По данным надзора, после начала СВО «Utal» публично осудила действия ВС РФ, выделила 100 тыс. злотых на военное оборудование для ВСУ и ежемесячно направляет на Украину 20 тыс. злотых. Алексей Швечихин, по версии следствия, управлял российскими активами и выводил дивиденды наличными через Сербию, Нидерланды, Армению и Казахстан под видом выставок.