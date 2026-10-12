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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Жизнь

Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»

12.10.2026, 16:54
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил знак «Почетный железнодорожник» за значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов в сфере железнодорожного транспорта. Награду ему вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, передает ТАСС.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Церемония состоялась 12 октября на железнодорожном вокзале Грозного на мероприятии, посвященном присвоению городской железнодорожной станции имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
7 октября Рамзан Кадыров был награжден знаком «Почетный архитектор России». Эту награду ему передал вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Помимо этого, главе Чечни недавно присвоили воинское звание генерала Российской армии.