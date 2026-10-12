Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»
12.10.2026, 16:54
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил знак «Почетный железнодорожник» за значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов в сфере железнодорожного транспорта. Награду ему вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, передает ТАСС.
Церемония состоялась 12 октября на железнодорожном вокзале Грозного на мероприятии, посвященном присвоению городской железнодорожной станции имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
7 октября Рамзан Кадыров был награжден знаком «Почетный архитектор России». Эту награду ему передал вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Помимо этого, главе Чечни недавно присвоили воинское звание генерала Российской армии.