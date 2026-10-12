Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»

7 октября Рамзан Кадыров был награжден знаком «Почетный архитектор России». Эту награду ему передал вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном. Помимо этого, главе Чечни недавно присвоили воинское звание генерала Российской армии.