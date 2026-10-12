Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере возглавит рейтинг ATP

Лидерство в классификации он гарантировал после поражения третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в третьем круге «мастерса» в Шанхае — он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 5:7, 6:7 (4:7) и лишился шансов возглавить рейтинг. Также Зверев обойдет действующего лидера итальянца Янника Синнера, который досрочно завершил выступления из-за травмы колена.