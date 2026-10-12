Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере возглавит рейтинг ATP
12.10.2026, 17:12
Александр Зверев завершит текущий сезон в статусе первой ракетки мира. Сейчас немец с 9720 очками занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Лидерство в классификации он гарантировал после поражения третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в третьем круге «мастерса» в Шанхае — он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 5:7, 6:7 (4:7) и лишился шансов возглавить рейтинг. Также Зверев обойдет действующего лидера итальянца Янника Синнера, который досрочно завершил выступления из-за травмы колена.
29-летний немец станет 30-м теннисистом на вершине мирового рейтинга. В этом сезоне он выиграл Roland Garros и US Open, а также дошел до финала Wimbledon.
На «мастерсе» в Шанхае Александр Зверев пробился в четвертый раунд, где сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом. Матч пройдет 13 октября.