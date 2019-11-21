Свидетель отстранения

В США в рамках продолжающейся процедуры импичмента президента Дональда Трампа выступил один из самых долгожданных свидетелей — посол США в ЕС Гордон Сондленд. Демократы считают его одним из основных проводников предосудительной политики президента Трампа на Украине, исполнителем его желания обменять военную помощь этой стране на выгодные лично президенту расследования.

«Я сказал, что возобновление американской помощи вряд ли произойдет, пока Украина не сделает антикоррупционного заявления, о котором мы говорили на протяжении нескольких недель» — это заявление Гордона Сондленда, опубликованное незадолго до начала слушаний, сделало его одним из самых долгожданных гостей на Капитолийском холме.

С точки зрения демократов, именно господин Сондленд — владелец сети отелей, назначенный послом после пожертвования инаугурационному фонду Дональда Трампа $1 млн,— помог президенту выстроить неофициальный канал дипломатии, возглавляемый личным адвокатом главы государства Рудольфом Джулиани. Через этот канал, с точки зрения сторонников импичмента, ставленники президента потребовали от Украины начать расследование против компании Burisma, в руководстве которой работал Хантер Байден, сын Джозефа Байдена, главного конкурента президента Трампа на предстоящих в 2020 году выборах. Причем украинцам дали понять: без расследований не будет поставок военной помощи. Это в Вашингтоне называют quid pro quo — латинской фразой, означающей «услуга за услугу».

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Кроме того, на господина Сондленда как на организатора схемы указали и другие свидетели. В частности, директор по европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) США Александр Виндман рассказал, как 10 июля в Белый дом прибыли украинские чиновники для обсуждения встречи президента Трампа и его коллеги Владимира Зеленского. В беседу тогда «вмешался» господин Сондленд, заявивший: сначала украинцы должны представить «результат», то есть «конкретные расследования». Директор департамента по Европе и России в СНБ Тим Моррисон, в свою очередь, свидетельствовал: господин Сондленд как-то сказал ему, что работает в первую очередь на президента. Поэтому появления Гордона Сондленда в комитете по разведке ждали и политики, и пресса.

Заседание открылось традиционно: глава комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф изложил свое видение сделки «услуга за услугу». Ему ответил заместитель Девин Нунес, главный республиканец комитета, назвавший процесс импичмента «цирком», а слушания — «временем сказок».

Затем слово взял Гордон Сондленд — он начал рассказ с истории своей семьи и поведал о родителях, сбежавших от нацистов во время холокоста. Довольно быстро он перешел к фактам и сделал два заявления, разошедшиеся по американским СМИ. «Министр энергетики (Рик.— “Ъ”) Перри, посол (Курт.— “Ъ”) Волкер и я работали с господином Джулиани по украинским вопросам по прямому распоряжению президента. Мы понимали: отказавшись работать с господином Джулиани, мы потеряем возможность укрепить отношения США и Украины»,— заявил он. Господин Сондленд пояснил, что если бы знал о поступках Рудольфа Джулиани, то отказался бы от работы с ним. «И, как я говорил, требование господина Джулиани было quid pro quo: в обмен на организацию визита президента Зеленского в Белый дом господин Джулиани потребовал, чтобы украинские власти сделали публичное заявление о расследовании выборов 2016 года и сервере национального штаба Демократической партии (речь идет о теории заговора, в соответствии с которой Украина вмешивалась в президентские выборы в США.— “Ъ”), а также компании Burisma»,— рассказал он.

Кроме того, господин Сондленд отметил, что и вице-президент Майк Пенс, и госсекретарь Майк Помпео, и и. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, и тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон знали о quid pro quo. «Это не было секретом. Все были в курсе»,— уточнил он.

Демократы потратили немало времени на уточнение деталей сказанного Гордоном Сондлендом, но так и не добились от него важного заявления о том, что Дональд Трамп лично потребовал от него связать вопрос поставки военной помощи и объявления о начале расследований.

Ответ был всегда один: «Президент сказал: говори с Руди (Рудольфом Джулиани.— “Ъ”)». Но тот, в свою очередь, требовал quid pro quo. Сам президент в разговоре с господином Сондлендом говорил, что «ничего не хочет от Украины», но попросил сказать Владимиру Зеленскому сделать «правильное дело».

Республиканцы решили сосредоточиться на критике процесса импичмента. По мнению Девина Нунеса, демократы боятся выписывать повестку Хантеру Байдену и выяснять все обстоятельства дела Burisma. Кроме того, во время разговора с ними Гордон Сондленд подтвердил, что в разговорах с господином Джулиани звучали слова о «расследовании Burisma», но имена Хантера и Джо Байденов не назывались.

Алексей Наумов