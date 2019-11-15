Первые публичные слушания по импичменту Трампу посмотрели почти 14 млн человек

Прошедшие в Конгрессе США первые публичные слушания по импичменту президенту Дональду Трампу посмотрели 13,8 млн человек, сообщает компания Nielsen. По ее данным, состоявшиеся 13 ноября слушания транслировали десять телеканалов. Лидером по числу просмотров в США остаются слушания по утверждению члена Верховного суда Бретта Кавано в сентябре 2018 года, которые смотрели 20 млн человек.

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Напомним, поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа стал его июльский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президента США заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как прошли публичные слушания, читайте в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».

Как Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента, читайте в публикации “Ъ FM”.