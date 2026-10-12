Сотни французских супермаркетов пострадали от хакерской атаки

По предварительным данным, хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss. Они принудительно включили функцию разморозки, установив температуру 50°C. В результате оборудование не охлаждало, а нагревало продукты в течение нескольких часов. По оценкам BFMTV, потери продавцов по всей стране могут исчисляться миллионами евро.