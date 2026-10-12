Сотни французских супермаркетов пострадали от хакерской атаки
12.10.2026, 16:51
В ночь на 12 октября несколько сотен супермаркетов и магазинов во Франции подверглись кибератаке на холодильное оборудование, сообщает BFMTV. Пострадали более 300 магазинов крупных сетей Intermarche, Carrefour Market, Monoprix и др., а также несколько несетевых магазинов.
По предварительным данным, хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss. Они принудительно включили функцию разморозки, установив температуру 50°C. В результате оборудование не охлаждало, а нагревало продукты в течение нескольких часов. По оценкам BFMTV, потери продавцов по всей стране могут исчисляться миллионами евро.
Национальное агентство по безопасности информационных систем уже выявило уязвимость в программном обеспечении Danfoss и связалось с разработчиком, а также предупредило о рисках европейских коллег. Прокуратура Парижа начала расследование инцидентов.