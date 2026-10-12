Бот простит

«Из-за иллюзии живого присутствия, человекоподобного голоса и мгновенных ответов алгоритмы бьют по когнитивным уязвимостям пациентов, иногда виртуозно штампуя ИИ-конфабуляции — убедительно выдуманные факты, которые уязвимая психика моментально встраивает в свой индуцированный бред,— комментирует господин Сулейманов.— При этом ИИ грубо нарушает базовый принцип терапевтической нейтральности при работе с бредом: вместо того чтобы держать дистанцию, то есть не разубеждать, но и не подыгрывать, чат-бот начинает заниматься сикофантством. Это такое цифровое угодничество, зашитое в систему обучения ИИ, когда модель ради высокой оценки пользователя готова поддакивать даже теории о том, что соседи облучают его через микроволновку».