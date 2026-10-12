Инвестиции в вечную молодость

За сто лет средняя продолжительность жизни в мире удвоилась и достигла, по данным ООН, 74 лет. А благодаря ИИ ученые обещают увеличить ее до 120 уже в обозримом будущем. Речь даже не о возрасте, а о потенциале человеческого организма. Остановить старение в теории поможет перепрограммирование клеток, возвращение их чуть ли не в эмбриональное состояние. При этом некоторые технологии восстановления клеток и тканей уже применяются в медицине, отмечает заместитель директора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов: