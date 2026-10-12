Инвестиции в вечную молодость
Как ИИ помогает бороться со старением и вкладываться в долголетие
12.10.2026, 16:52
Бизнес-ангелы переключились на индустрию долголетия. Миллиардеры Кремниевой долины вкладывают деньги в стартапы, которые занимаются омоложением, пишет Business Insider. Среди инвесторов основатель Amazon Джефф Безос и глава OpenAI Сэм Альтман. Речь идет о технологиях клеточного перепрограммирования. Первые испытания на людях намечены на 2027 год, начнут с клеток печени.
0:00
0:00
За сто лет средняя продолжительность жизни в мире удвоилась и достигла, по данным ООН, 74 лет. А благодаря ИИ ученые обещают увеличить ее до 120 уже в обозримом будущем. Речь даже не о возрасте, а о потенциале человеческого организма. Остановить старение в теории поможет перепрограммирование клеток, возвращение их чуть ли не в эмбриональное состояние. При этом некоторые технологии восстановления клеток и тканей уже применяются в медицине, отмечает заместитель директора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов:
«У нас уже выращивают кожу и сердечные клапана, разработали искусственный глаз из живой ткани. Пройдет 10-15 лет и эти технологии начнут массово использоваться.
Эти методы уже активно работают и в российском системе здравоохранения. К примеру, людям, у которых рассеянный склероз, внедряется перепрограммирование стволовых клеток.
Стадия ремиссии увеличивается — 20 и 30 лет. Наука научилась выращивать даже там ухо. Кто первый изобретет таблетку от старости, вложи рубль — получишь миллиарды. Инвесторы смотрят на этот сектор вложений как крайне перспективный».
По данным The Wall Street Journal, за последние 25 лет в индустрию долголетия вложили более $5 млрд. Сейчас средний размер инвестиций составляет $43 млн. Так, сооснователь PayPal и Palantir Питер Тиль направил $700 млн в десятки стартапов по продлению жизни. А Сэм Альтман вложил $180 млн в компанию Retro Biosciences. Она обещает продлить здоровую жизнь человека как минимум на десять лет. Интерес к этой сфере проявляет и российский бизнес, говорит гендиректор УК Digital Evolution Venture, футуролог Евгений Кузнецов:
«Компания Insilico, созданная российскими в прошлом биоинформатиками, недавно объявила о том, что они тестируют первый препарат, который влияет на клеточное омоложение. А сама компания занимается разработкой лекарств при помощи ИИ. Для фармы на разработку нового лекарства уходит до $1 млрд. Лечить отдельное количество богатых — это невыгодно. На массовом лекарстве можно заработать десятки миллиардов.
Например, на «Оземпике» Novo Nordisk зарабатывал так много, что несколько лет подряд Дания росла до 5% ВВП.
Биология — это начало нового инвестиционного цикла».
Благодаря «Оземпику» и другим препаратам для похудения американская система здравоохранения, по некоторым оценкам, сэкономила миллиарды долларов. Поэтому в биотехнологическую гонку включается все больше стран, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:
«Причины здесь связаны с общим старением населения в развитых странах. Никто с этим мириться не хочет. Понятно, что на какие-то процессы старения можно воздействовать. Помимо медицинской науки, есть энтузиасты — они пытаются найти некие побочные эффекты, которые влияют на старение, у существующих лекарственных препаратов. Таких достаточно много. Метформин сейчас один из самых популярных народных геропротекторов. То есть здоровые люди, у которых нет никакого диабета, принимают препарат, как „Визомитином“, в перспективе, может быть, поможет влиять на процессы старения, сейчас лечат глаза».
Пока бизнес инвестирует в стартапы, которые обещают продлить жизнь, потребители скупают препараты против старения, геропротекторы. По данным ResearchAndMarkets, в прошлом году мировой рынок таких средств оценивался в $52 млрд. За ближайшие десять лет аналитики прогнозируют его двукратный рост.