Микроосновы макростабилизации

Это позволяет оценить, как изменение ставки повлияет на спрос, производство и инфляцию, учитывая ожидания потребителей и компаний. Компании в модели устанавливают цены на свою продукцию и не могут мгновенно их пересматривать. Поэтому при падении спроса они сокращают выпуск и потребность в работниках, а при его увеличении — наращивают производство. Это позволяет объяснить, как процентная политика через спрос влияет на выпуск и занятость.