Никита Пипко объединит активы группы «Игроник» в «КИТ1217» перед IPO
12.10.2026, 17:14
Основатель рекламной группы «Игроник» Никита Пипко создал холдинг «КИТ1217», который станет объединяющей структурой для активов группы и потенциальным эмитентом при выходе на биржу. В рамках размещения рассматривается продажа 20–25% акций.
«Игроник» останется флагманом новой группы, однако управление активами предполагается сосредоточить в едином корпоративном центре с общим бэк-офисом. Холдинг должен показать инвесторам разные направления бизнеса, а также возможности роста за счет приобретений в рекламной и смежных отраслях.
Никита Пипко оценивает возможный срок IPO в 6—18 месяцев. Практическая подготовка должна начаться в 2027 году. В качестве вероятной площадки рассматривается Московская биржа. До листинга группа не исключает pre-IPO, в ходе которого может быть реализована часть предусмотренного для публичной продажи пакета. Переговоры с институциональными инвесторами уже идут.
«Решение о выходе на публичный рынок не внезапное, просто пришло время»,— объяснил предприниматель. По его словам, концепция расширения группы была сформирована более шести лет назад. В ближайшее время предполагается создать действующий совет директоров, большинство в котором составят независимые директора. Он представит программу развития и займется стратегическим контролем.
По внутреннему прогнозу группы, EBITDA «Игроника» за 2026 год составит около 2,7 млрд руб. Полученная у инвестиционных консультантов индикативная оценка бизнеса превышает 15 млрд руб., но не означает предполагаемую стоимость размещения. За четыре года выручка группы выросла в шесть раз.
Средства IPO предполагается направить на расширение бизнеса, при этом семья Никиты Пипко планирует сохранить контроль над группой.