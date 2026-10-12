Никита Пипко объединит активы группы «Игроник» в «КИТ1217» перед IPO

«Решение о выходе на публичный рынок не внезапное, просто пришло время»,— объяснил предприниматель. По его словам, концепция расширения группы была сформирована более шести лет назад. В ближайшее время предполагается создать действующий совет директоров, большинство в котором составят независимые директора. Он представит программу развития и займется стратегическим контролем.