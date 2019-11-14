Дональд Трамп монетизирует процедуру импичмента

Американские дипломаты рассказали Конгрессу, как Дональд Трамп давил на Украину. В Палате представителей прошли первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента, четвертой за всю историю США. Комитет по разведке вызвал в качестве свидетелей двух дипломатов, которые сотрудничали с Киевом, и те девять часов отвечали на вопросы конгрессменов. Что удалось узнать? Об этом — Иван Якунин.

Все, абсолютно все реплики, сказанные в Конгрессе, были посвящены телефонному разговору Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Краткая фабула: демократы считают, что президент США хочет устранить своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена. Его сын некогда работал на Украине в нефтегазовой компании Burisma. Против его руководства было возбуждено несколько уголовных дел, но после визита в Киев Джо Байдена, который тогда был вице-президентом США, расследование было прекращено. Трамп просил Зеленского разобраться в этом. Казалось бы, ничего особенного. Но, как рассказал на слушаниях посол США на Украине Билл Тейлор, президент де-факто выставил украинскому президенту ультиматум.

Билл Тейлор, временный поверенный в делах США на Украине: «Я столкнулся с неформальным каналом американской дипломатии по отношению к Украине, недоступным для Конгресса. Мы занимались подготовкой встречи Трампа и Зеленского, но, как я позже понял, для этого было условие — расследование в отношении компании Burisma. Это условие должны были передать Зеленскому через неформальный канал, которым руководил Руди Джулиани. В июле на закрытых телефонных переговорах сотрудник бюджетного управления Белого дома сказала, что военная помощь Украине приостановлена. Она не объяснила, почему. Мы возмутились: Украина борется с Россией, она должна чувствовать поддержку США. Но все, что она ответила, что указание дал лично президент».

По конституции, президент может быть отстранен по трем причинам: за госизмену, подкуп и другие особо тяжкие преступления. Последний пункт сознательно прописан неточно, чтобы каждый случай Конгресс США рассматривал индивидуально. Но на основании слов первых свидетелей никаких выводов сделать нельзя. Это будет сериал в несколько сезонов, говорит профессор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Владимир Лафитский: «Это длительная процедура. Будут заслушивать множество свидетелей, рассматривать множество документов. Обычно такие процедуры длятся три-четыре месяца, иногда дольше. Есть контрдоводы: Трамп настаивает на том, что он борец с коррупцией, что он не хотел давать какие-либо средства, пока не начнут реальную борьбу с этой проблемой не на словах, а на деле. Эта позиция понятна. Это долг президента Соединенных Штатов — обеспечивать чистоту тех финансов, которые выделяются на оказание помощи другим государствам. Они не должны быть разворованы или стать предметом коррупционных деяний, так что вся борьба только впереди».

Дональд Трамп в этот день встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и сообщил, что не смотрит трансляцию. Слушать показания свидетелей он запретил и членам Республиканской партии, по крайней мере, так пишут СМИ. Это мудрый шаг, считает преподаватель Университета Ратгерса в США Сергей Костяев: «Все зависит от того, сколько человек в эти дни будет смотреть все эти трансляции. Абсолютно все каналы — CNN, Fox News, NBC, ABC, CBS — в прямом эфире показывают начало процедуры импичмента, и пока у Трампа среди республиканцев около 88% поддержки.

Если эта доля упадет ниже 50%, то тогда в Сенате республиканцы примут решение отстранить Дональда Трампа от власти».

Но это, если и будет, то нескоро. А пока Дональд Трамп неожиданно решил монетизировать свою популярность. Ровно со стартом слушаний в Конгрессе США он объявил сбор средств на свою предвыборную кампанию. Сказал, что планирует собрать $3 млн за сутки. Для этого сторонники должны отправить СМС со словом «Трамп» на указанный номер. Как выяснил “Ъ FM”, на этот раз россиянам вмешаться в американские выборы будет гораздо сложнее: с российских сим-карт сообщение не отправляется.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

В прошлый раз Дональд Трамп обратился к фандрайзингу, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о намерении начать процедуру импичмента. Тогда президент США собрал $15 млн за три дня.