Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов». Вечером 21 ноября он встретился в Кремле с их семьями и передал им ордена Мужества, присужденные посмертно.

«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, к трагедии привела «не рядовая работа», это была «особая миссия». «Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны»,— отметил господин Путин.

Владимир Путин добавил, что каждый из погибших был высококлассным специалистом, и все они внесли вклад в укрепление государства. Он также сообщил, что Россия будет совершенствовать это оружие «несмотря ни на что».

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет. Газета The New York Times писала, что взрыв мог случиться при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Так считает и президент США Дональд Трамп.

Подробнее об обстоятельствах трагедии, читайте в материале “Ъ”.

О повышении радиационного фона в Северодвинске читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».