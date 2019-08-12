NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой

Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США. Создание «Буревестника» президент России Владимир Путин анонсировал во время выступления перед Федеральным собранием 18 марта 2018 года.

«Буревестник» стартует с наземной пусковой установки и похож на крылатую ракету Х-101. Утверждается, что она будет помогать противостоять американской ПРО.

Ранее источник «Независимой газеты» утверждал, что инцидент не связан с испытаниями «Буревестника» (известен также как 9М730) . «Там взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопными источниками питания. На изделии же 9М730 с ядерной энергетической установкой применяются только твердотопливные компоненты»,— утверждал собеседник газеты.

Напомним, взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях нового специзделия. Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

Как сообщал “Ъ”, «Росатом» привлекается для испытаний «Буревестника», в частности специалисты российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ЗАТО Саров, Нижегородская область). Они снимали показания при пусках ракет данного типа с центрального ядерного полигона России на острове Новая Земля.

Подробнее об обстоятельствах трагедии, читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».