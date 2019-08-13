Трамп считает, что взрыв под Северодвинском произошел при испытании «Буревестника»

Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Ранее об этом сообщали СМИ, официального подтверждения эта информация не имеет.

«Взрыв российского Skyfall (кодовое обозначение НАТО для "Буревестника".— “Ъ”) заставил людей встревожиться по поводу (радиационного фона) воздуха рядом и (распространения) дальше. Это плохо!» — написал президент США в Twitter.

Господин Трамп заявил, что США узнают многое из этого инцидента. «У нас есть похожие, хотя более продвинутые, технологии»,— сообщил он.

Напомним, взрыв произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 10 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» сообщил, что погибли пятеро сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях нового специзделия. Он не уточнил, что это было за специзделие, но пообещал, что работа над новыми образцами будет доведена до конца.

О ЧП читайте в материале “Ъ” «При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ».