Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском

Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. В материалах на сайте службы отмечается, что метеорологическая обстановка в тот день способствовала быстрому рассеянию облака.

Ранее Росгидромет подтвердил превышение уровня радиации в 16 раз на одном из постов в Северодвинске после взрыва на морском ракетном полигоне. ЧП произошло 8 августа во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Минобороны сообщило о взрыве «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки». «Росатом» сообщил о пятерых погибших.

Позднее власти Норвегии сообщили о незначительном повышении концентрации радиоактивного йода на границе с Россией после взрыва на морском ракетном полигоне в Архангельской области 8 августа. При этом ведомство не утверждает, что повышение концентрации йода связано с аварией в Архангельске.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».