Путин заверил в отсутствии угроз из-за взрыва на полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких угроз в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Отвечая на вопрос журналистов во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в резиденции в форте Брегансон, он рассказал, что люди, которые погибли и пострадали во время взрыва, будут представлены к госнаградам.

«Никакой угрозы там нет, никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей»,— сказал Владимир Путин.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Погибли пять сотрудников «Росатома». В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет заявил, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что две мониторинговые станции — в Дубне и Кирове, предназначенные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском. Российские чиновники объяснили сбой в передаче данных «проблемами со связью».

Подробнее о взрыве — в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».