Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Свою инициативу господин Назарбаев представил украинскому президенту во время личной встречи, и тот согласился, утверждает экс-президент Казахстана.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан»,— рассказал Нурсултан Назарбаев на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб» (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 11 ноября, первый президент Казахстана провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили урегулирование на Украине. Другие подробности беседы Кремль не привел. С Владимиром Зеленским господин Назарбаев встречался в Токио 22 октября.

Напомним, президенты России и Украины провели уже несколько телефонных разговоров — в июле, августе и сентябре. Господин Зеленский говорил, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным, но, по его словам, пока их встреча возможна только в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия). Одним из условий проведения этого саммита было разведение сил в Донбассе.

О перспективах встречи в нормандском формате читайте в публикации “Ъ” «Развод в Петровском завершают стрельбой».