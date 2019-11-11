Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ряд международных вопросов, включая урегулирование на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается на сайте господина Назарбаева, он и президент РФ также обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, которое планируется провести в начале декабря.

11 ноября президент России также обсудил международную обстановку с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо Украины, Владимир Путин и госпожа Меркель обменялись мнениями о Ливии и Сирии.