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Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ряд международных вопросов, включая урегулирование на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается на сайте господина Назарбаева, он и президент РФ также обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, которое планируется провести в начале декабря.

11 ноября президент России также обсудил международную обстановку с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо Украины, Владимир Путин и госпожа Меркель обменялись мнениями о Ливии и Сирии.

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