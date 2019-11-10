Развод в Петровском завершают стрельбой

В Донбассе практически завершилось разведение сил на последнем пилотном участке — в районе поселка Петровское Донецкой области. Силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уже завершили этот процесс, Киев намерен закончить его во вторник. Тем не менее информационный фон нельзя назвать благоприятным: в ДНР сообщили о стрельбе в направлении Петровского уже после начала разведения. Не исключено, что эти события могут отсрочить саммит «нормандской четверки», который, как ожидается, должен состояться в ближайшее время.

В воскресенье последний шаг к проведению саммита «нормандской четверки» (России, Украина, Германия, Франция), на котором планируется разработать дальнейший план урегулирования конфликта в Донбассе, едва не был сорван. Около 11 часов утра, то есть примерно через сутки после начала разведения сил, представители ДНР сообщили, что «украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское» из соседнего населенного пункта — Богдановка. К тому моменту в ДНР уже успели отчитаться о полном выводе своих военных из Петровского — по информации Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), их было всего 14 человек. При этом украинским военным понадобилось больше времени — они намерены завершить разведение до вторника.

Тем не менее в Донецке дали понять, что инцидент не помешает процессу разведения. «Нет, это не повлияет. Там было пять патронов. Это нарушение, но не может повлечь приостановку разведения»,— заявила “Ъ” постпред ДНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Наталья Никонорова. Штаб украинской Операции объединенных сил (ООС) вечером также дал понять, что разведение продолжается, опубликовав видео по итогам 10 ноября.

Напомним, разведение войск ДНР и Украины в этом районе изначально было куда более сложной задачей, чем аналогичный процесс в поселке Золотом Луганской области. Хотя на последней встрече ТКГ в Минске 29 октября договорились начать отвод войск еще 4 ноября, в итоге планы пришлось поменять. Это произошло по инициативе Киева, который настаивал, что разводить войска можно только после семи дней без обстрелов, а 30 октября в районе Петровского слышали автоматную очередь.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Когда в качестве новой даты назвали 8 ноября, без неожиданностей опять не обошлось — на этот раз претензии были предъявлены Донецком. Обвинив Киев в намеренном срыве разведения 4 ноября, постпред самопровозглашенной республики в Минске Наталья Никонорова настаивала, чтобы 8 ноября прошла видеоконференция ТКГ, где она сможет высказать свои претензии, после чего отвод войск должен стартовать 9 ноября. Видеоконференция в итоге так и не состоялась — ее не согласовал представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, а разведение стартовало 9 ноября — на день позже, чем хотели в Киеве.

Разногласия есть и по поводу того, кто будет находиться в демилитаризованной зоне после ухода оттуда военных — причем не только в Петровском, но и в Золотом, где разведение уже успешно завершилось. Посетив 7 ноября поселок Золотое, временный поверенный США на Украине Билл Тейлор заявил, что после ухода военных в образовавшиеся демилитаризованные зоны должны войти украинские полицейские и силы Нацгвардии. Эти слова вызвали недовольство в обеих самопровозглашенных республиках Донбасса.

«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и Нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим»,— заявил глава ДНР Денис Пушилин. Как пояснили “Ъ” собеседники в обеих республиках, жилых массивов в зонах разведения возле Петровского и Золотого нет, а значит, возможный аргумент о необходимости обеспечить правопорядок не будет принят во внимание. Сейчас же, как сообщают в народной милиции Луганской народной республики, на оставленных позициях в Золотом появляются «неподконтрольные президенту Украины националистические формирования» как в гражданской, так и в военной форме. Судя по всему, речь идет о бойцах националистического батальона «Азов», который с самого начала выступал против разведения сил.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению доцента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александра Гущина, наиболее сложный этап наступает именно сейчас, когда разведение практически закончено. «С чем президент Украины Владимир Зеленский поедет на встречу ''нормандской четверки'', непонятно. Но, вероятнее всего, это будет заморозка, перемирие, а не полноценное урегулирование,— говорит господин Гущин.— При этом президент Украины понимает, что нужно спешить. У него есть время буквально до лета, чтобы не пойти по стопам своего предшественника — Петра Порошенко. Он тоже сначала боролся с остатками старых элит, а потом его рейтинг окончательно обрушился».

Впрочем, как считает эксперт, Владимира Зеленского может устроить и замороженный конфликт в Донбассе, без запуска политического урегулирования. «Тогда Владимир Зеленский сможет сказать: я пытался, но в Москве не соглашаются на настоящий мир. Поэтому давайте ограничимся разведением по всей линии фронта»,— полагает эксперт.

Кирилл Кривошеев