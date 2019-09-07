Путин и Зеленский обсудили по телефону обмен пленными

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после обмена пленными. Инициатива принадлежала Киеву, сообщается на сайте Кремля.

Стороны позитивно оценили освобождение своих заключенных и высказали мнение, что это событие имеет большое значение для нормализации отношений между Россией и Украиной. Кроме того, лидеры отметили важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил на Донбассе. Также они условились вести дальнейшие контакты.

7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее о событии — в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».