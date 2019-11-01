Владимир Зеленский подает на отвод

Разведение войск вблизи города Петровское в Донбассе начнется 4 ноября. Эта дата была обнародована как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и властями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Реализация планов откроет прямую дорогу к саммиту «нормандской четверки» (РФ, Украина, Франция, Германия), на котором может быть принято решение о разведении сил по всей линии соприкосновения. Тем временем стороны конфликта анонсировали следующие шаги по его завершению: в ДНР объявили о подготовке обмена пленными, а в Киеве — о разработке плана возвращения ныне неподконтрольных территорий в украинское политическое и культурное пространство.

К отводу готовы

О готовности отвести войска от Петровского Владимир Зеленский заявил в Киеве в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы, со своей стороны, начали разведение в Катериновке (село вблизи города Золотое Луганской области, неподалеку от которого дислоцировались части украинской армии.— “Ъ”). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели — должно быть семь дней тишины,— то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском»,— сказал господин Зеленский.

Петровское — третий из населенных пунктов, разведение войск вблизи которых было согласовано еще в 2016 году. Следуя достигнутым тогда договоренностям, разведению должно предшествовать полное отсутствие обстрелов в течение недели. В районе поселка городского типа Станица Луганская добиться этого удалось летом — разведение сил официально закончилось 30 июня. В районе Золотого все должно завершиться уже 1 ноября. «С нашей стороны процесс завершен,— заявили “Ъ” в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.— По информации, которую нам докладывает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, с украинской стороны проводятся мероприятия по отводу сил и средств, которые должны завершиться до 13:00 1 ноября». При этом представители ЛНР отказались ответить на вопрос, сохраняется ли на участке разведения полное перемирие.

Теперь украинская сторона торопится начать отвод войск в Петровском, считая присутствие вооруженных сил вблизи этого города последним препятствием на пути к организации новой встречи в «нормандском формате». Согласно условиям, которые ранее ставили в Киеве, чтобы начать разведение войск в Петровском, там должно пройти семь дней без единого обстрела. Таким образом, днем отсчета следует считать 28 октября. По состоянию на 31 октября на сайте СММ ОБСЕ были отчеты за первые три дня этого периода. Согласно им, по крайней мере огонь из автоматов в зоне разведения все же велся. «29 октября, патрулируя примерно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала выстрелы и очереди из стрелкового оружия ориентировочно в 2–4 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения)»,— говорится в отчете, который был опубликован 30 октября.

Между тем надежду на то, что процесс отвода войск начнется 4 ноября, выражает не только Владимир Зеленский, но и представители ДНР.

Постпред самопровозглашенной республики в Минской контактной группе Наталья Никонорова рассказала “Ъ”, что «2 ноября начинается реализация плана-графика, а 4 ноября — непосредственно сам процесс устранения нарушений». Отметим, что ранее все члены Минской контактной группы отказывались назвать дату начала разведения войск в Петровском, ссылаясь на возможные провокации со стороны противников этого процесса внутри Украины.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко написал в Twitter: отвод войск в Петровском — это «последний шаг к тому, чтобы провести нормандский саммит в ноябре». Как ранее сообщал “Ъ”, в офисе президента Владимира Зеленского возлагают на встречу лидеров четырех стран — РФ, Украины, Франции и Германии — особые надежды. Соратники украинского лидера рассчитывают, что российский президент Владимир Путин при личной встрече сообщит, на каких именно условиях он готов будет отказаться от поддержки самопровозглашенных народных республик. А главы Франции и Германии тем временем расскажут, на какую именно помощь с их стороны может рассчитывать Украина.

Судя по заявлению господина Зеленского о том, что отвод войск происходит ради организации «нормандской встречи», на этот саммит украинские власти все еще возлагают большие надежды.

Проект итогового документа, который планируется принять на нормандском саммите, уже готов. По информации “Ъ”, в нем описаны задачи на будущее. В их числе с большой долей вероятности разведение сил по всей линии соприкосновения, а также закрепление в украинском законодательстве «формулы Штайнмайера» (она предложена главой МИД ФРГ, ныне президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и определяет последовательность шагов выполнения минских соглашений).

«Мир неизбежен»

Политические противники Владимира Зеленского такую решимость нынешнего руководства Украины не понимают. «Разведение войск больше напоминает то, что разводят Украину,— заявил “Ъ” депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.— Зеленский прямо говорит, что разведение войск — требование Путина для осуществления встречи в "нормандском формате". Зеленский по непонятным для меня причинам возлагает большие надежды на эту встречу, поэтому собирается выполнить его условие».

Алексей Гончаренко добавил: «Мы не видим отвода войск со стороны России и сепаратистов. Фактически это односторонний отвод войск Украиной, и это потеря нами контроля над нашими же территориями».

У представителей власти взгляды на происходящее принципиально иные. 30 октября советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса, бывший участник КВН Сергей Сивохо заявил, что разведение войск должно стать одним из первых шагов к примирению, вслед за которым должны последовать и более значительные решения. Какие именно, господин Сивохо не уточнил, но анонсировал создание некоей национальной платформы примирения и единства, в задачи которой будет входить выработка плана возвращения ныне неподконтрольных территорий в украинское политическое и культурное пространство. «Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине быть»,— заявил Сергей Сивохо, добавив, что мира хочет большинство украинцев, однако мирному процессу мешает часть общества — «воинствующее меньшинство, продолжающее диктовать старую надоевшую политику».

«Не исключаю, что какие-то тактические промахи были допущены (командой Владимира Зеленского.— “Ъ”). Не до конца объяснили обществу пути достижения мира. Может быть, не очень отчетливо продемонстрировали, что никто из террористов никогда не сможет попасть в органы украинской власти после деоккупации территорий,— признал в разговоре с “Ъ” источник, близкий к офису главы государства, после чего заверил: — Но в целом стратегически президент делает именно то, что должен делать,— останавливает войну, не ставя под угрозу самостоятельность и целостность государства».

Собеседник “Ъ” напомнил: в самом начале президентского срока Владимир Зеленский объявил своей команде, что главными приоритетами в их работе должны стать освобождение украинцев, удерживаемых в тюрьмах на территории РФ и непризнанных республик, а также окончание войны на тех условиях, которые были бы приемлемы для абсолютного большинства граждан страны.

Определенный прогресс есть по каждому из этих пунктов. Вслед за сентябрьским большим обменом удерживаемыми лицами с РФ схожий процесс может быть организован и с самопровозглашенными республиками. В руководстве ДНР заявили, что готовы передать украинским властям 52 человека, задержанных или осужденных властями непризнанной республики, а взамен рассчитывают на передачу им 85 человек, содержащихся в украинских тюрьмах и изоляторах. Прежде чем приступить к обмену, участники минской трехсторонней контактной группы должны будут верифицировать списки задержанных и получить согласие каждого из них на передачу противоположной стороне.

Матвей Шиманов, Киев; Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко