Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе Киева.

Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов»,— сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кроме того, обсуждалась возможность продолжить общение в нормандском формате.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

Это первый контакт двух президентов с тех пор, как Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».