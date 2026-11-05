Путин призвал тщательнее контролировать подозрительные финансовые операции
Президент России Владимир Путин выступил на мероприятии, приуроченном к 25-летию Росфинмониторинга. Безусловным приоритетом работы ведомства он назвал создание национальной концепции финансовой безопасности и призвал усилить контроль за подозрительными финансовыми операциями.
«Необходимо упрощать процедуры, в то же время, для добросовестных участников рынка и одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями»,— сказал он (цитата по пресс-службе Кремля). Национальная концепция финансовой безопасности, по его словам, призвана развивать «так называемую антиотмывочную систему».
Президент отметил необходимость работы по совершенствованию финансовой грамотности населения. «Задача — защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь»,— добавил Владимир Путин.