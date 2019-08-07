Путин заявил Зеленскому о необходимости исключить обстрелы Донбасса украинскими войсками

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и подчеркнули важность «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня», говорится в сообщении Кремля. Главы государств также условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Президенты подтвердили «исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей», а также обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате». «Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее о состоявшемся разговоре сообщил господин Зеленский. Поводом для беседы стало обострение ситуации на востоке Украины, где, несмотря на перемирие, начавшееся 21 июля, время от времени продолжается стрельба. По словам украинского президента, разговор «был долгим». В ходе беседы Владимир Зеленский попросил господина Путина повлиять на противоположную сторону конфликта, с тем чтобы обстрелы прекратились.

Напомним, на прошлой неделе во время своей поездки в Трускавец Владимир Зеленский рассказал корреспонденту “Ъ”, что рассчитывает, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже текущей осенью. По его словам, во время предыдущего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал интенсификацию переговоров в «нормандском формате».

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Тянуть некуда — у нас люди гибнут».