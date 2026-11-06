Абсолютно криминальный слух

Впрочем, Роэр и его соавтор сценария Роберт Рэмси предсказуемости не боятся. Фильм снят по классическим правилам, отсылая к золотым стандартам Нового Голливуда: связующим звеном выступает Хоффман, который в 1970-х мог бы сам сыграть в подобной картине главную роль, а здесь буквально передает эстафету молодому поколению. Однако Ники не переходит полностью на темную сторону, как, скажем, герой Харви Кейтеля в «Пальцах» Джеймса Тобака (1978), который одинаково талантливо играл на пианино и выбивал долги для своего отца-мафиози. В «Настройщике» все мягче, комфортнее, хотя комическая троица бандитов совсем не шутит и может стать по-настоящему страшной.