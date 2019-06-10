Распространили в крупном размере

Арест в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова по обвинению в торговле наркотиками очевидно стал главным российским событием конца недели. По уровню общественного обсуждения и международной реакции эта история затмила и Петербургский международный экономический форум, и даже выступления на нем президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ситуация с журналистом уже привела к уличным протестам: в пятницу несколько сотен человек до глубокой ночи пикетировали здание МВД на Петровке, 38; в субботу пикеты переместились к зданию Никулинского суда, а в воскресенье — обратно на Петровку. Акции поддержки прошли в других городах России и за рубежом, возле посольств РФ в США и Великобритании. Подробные сюжеты о преследовании в России известного журналиста вышли в крупнейших мировых СМИ, в поддержку Ивана Голунова высказались ОБСЕ и Совет Европы. Полиция продолжает настаивать, что Иван Голунов причастен к наркоторговле. Сам журналист на суде заявил, что связывает арест с расследованием связей похоронного бизнеса с силовыми структурами, из-за которого ему поступали угрозы.

Четверг

Иван Голунов был задержан полицией 6 июня на Цветном бульваре в 14:40, когда направлялся на рабочую встречу с журналистом Ильей Васюниным. Задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Западного округа: оперативники в штатском подошли к молодому человеку сзади, заломили руки, надели наручники, посадили в машину и отвезли в здание УВД. В показаниях журналист отмечает, что во время перевозки кто-то из полицейских «держал его за рюкзак». По словам господина Голунова, полиция не разрешила ему связаться с адвокатом или родными, заявив, что при «принудительном досмотре» это не обязательно. При досмотре присутствовал понятой; в показаниях журналист особо отмечает, что его лицо было скрыто марлевой повязкой, а полицейские называли понятого по имени и разговаривали как со знакомым. Согласно протоколу, досмотр проходил с 15:40 до 16:10. Сначала господина Голунова полностью обыскали, заставив снять даже носки и нижнее белье, и в этот момент он потерял из виду отложенный полицией рюкзак. Потом сотрудники раскрыли рюкзак и нашли там «пять полимерных свертков с порошкообразным веществом». Журналист утверждает, что не имеет к ним отношения, и подчеркивает, что они лежали в рюкзаке поверх всех вещей; по его словам, после моментального обнаружения свертков досмотр рюкзака проводился уже небрежно. В показаниях господин Голунов сообщает, что отказался подписывать протокол и снова потребовал адвоката, однако полицейские отказали в этом — более того, ударили журналиста и начали оскорблять. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу Москвы провели экспресс-исследование, которое показало, что в свертках находилось наркотическое вещество метилэфедрон.

Иван Голунов утверждает, что сразу после обнаружения наркотиков он потребовал взять у него смывы с ладоней и срезы с ногтей — эти анализы могли подтвердить или опровергнуть его причастность к найденным препаратам. По его словам, полиция в этом отказала. При этом журналиста доставили в наркодиспансер для проверки, не находится ли он в состоянии наркотического опьянения — господин Голунов утверждает, что его тащили по полу, один из полицейских наступил ногой на грудь, а другой ударил кулаком по лицу. ГУ МВД отрицает факт избиения и предлагает другую версию событий: «Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался».

После этого полицейские вместе с Иваном Голуновым отправились в квартиру, которую он снимает на Вешняковской улице. Там обыск длился с 21:00 до 22:10. По словам господина Голунова, у полицейских были ключи от его квартиры, и перед обыском он около 20 минут провел в автомобиле рядом с домом. Когда он вместе с полицейскими наконец зашел в квартиру, они сначала изучили ящики в письменном столе, а затем сразу отправились к шкафу. На шкафу полицейские, по их версии, нашли весы и «полимерный сверток с веществом и три полимерных пакета с клапан-застежкой с порошкообразным веществом неизвестного происхождения». На этом, по словам журналиста, обыск закончился. Позже экспертиза показала, что в пакетах находится тот же метилэфедрон и кокаин.

Только около четырех утра полицейские позвонили подруге журналиста Светлане Рейтер из «Русской службы BBC». По словам госпожи Рейтер, следователь заявил, что Ивана Голунова задержали «прямо сейчас» при попытке продать мефедрон. Однако господин Голунов сказал ей, что задержание прошло еще днем и ему до сих пор не дают вызвать адвоката. Также он сообщил, что ему подбросили наркотики, после чего полицейские отняли у журналиста телефон. Лишь после этого к журналисту отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Протокол был составлен в 3:50 ночи — спустя 13 часов 10 минут после реального задержания журналиста на Цветном бульваре. В нем господин Голунов значится подозреваемым по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере).

Ивану Голунову 36 лет, он работал спецкором сибирского бюро «Ведомостей», редактором телепрограммы «Парфенов», корреспондентом «Новой газеты», Slon.ru, Forbes, РБК. Последнее время господин Голунов работал в «Медузе». Напомним, это издание в 2014 году создала бывший главный редактор Lenta.ru Галина Тимченко после увольнения владельцем «Афиша-Рамблер-SUP» Александром Мамутом; практически весь коллектив «Ленты» покинул издание вслед за главредом. «Медуза» пишет о ситуации в России, но зарегистрирована в Латвии, там же расположена редакция издания. Как объясняла госпожа Тимченко, это было сделано для того, чтобы избежать давления на журналистов со стороны российских властей. С этой же целью издание не раскрывает личность инвестора. В «Медузе» Иван Голунов опубликовал ряд громких расследований о коррупции в столичной мэрии, а также о связи криминальных группировок с чиновниками и силовыми структурами. Одно из самых громких расследований журналиста посвящено похоронному рынку; по словам Ивана Голунова, из-за него он получал угрозы.

Пятница

Утром в пятницу редакция «Медузы» выпустила заявление о задержании своего сотрудника. Руководство издания заявило, что Ивана Голунова «преследуют из-за его журналистской деятельности». Пресс-служба ГУ МВД также опубликовала сообщение о задержании Ивана Голунова и обыске у него дома. К пресс-релизу были приложены фотография пакетов с порошком на письменном столе и еще восемь снимков настоящей «нарколаборатории» — с мешками ингредиентов для производства наркотиков и соответствующим оборудованием. Эти снимки вызвали подозрение у знакомых журналиста — изображение на них было не похоже на интерьеры квартиры Ивана Голунова. Но пресс-служба полиции настаивала, что фотографии были сделаны «при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос издания «Проект» о задержании журналиста, обратил внимание на опубликованные «МВД фото из дома». Однако через несколько часов полиция все же признала, что фотографии «нарколаборатории» сделаны не в квартире Ивана Голунова, а при обыске «группы лиц, на связь с которой проверяется задержанный».

Журналисты «Дождя» побывали в квартире господина Голунова и подтвердили, что «обыск проводился выборочно»: практически все вещи находятся на месте. «Как человек, проработавший много лет в правоохранительных органах в должности следователя и опера, могу сказать, что так обыски и осмотры жилища не проводятся,— заявил адвокат журналиста Дмитрий Джулай.— Обыск проводится от входной двери комнаты по часовой стрелке вдоль стен, затем переходит на центр комнаты. При этом методично исследуется, переворачивается и изучается абсолютно все в порядке попадания в руки. Особенно по наркотикам, когда ищутся мелко расфасованные разовые дозы — там даже страницы книг, находящихся в квартире, пролистываются. То, как происходило у Ивана,— это когда целенаправленно знают, что искать и где искать. Нашли там что хотели и больше нигде не искали».

Задержание господина Голунова пришлось на заключительный этап Петербургского экономического форума. И если во время встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином эта тема так и не была затронута, то в кулуарах она широко обсуждалась. Освещавшие форум журналисты требовали комментариев от мэра Москвы Сергея Собянина, генпрокурора Юрия Чайки и других высокопоставленных посетителей ПМЭФ. В итоге Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД столицы взять рассмотрение дела под личный контроль.

Коллеги и читатели Ивана Голунова уже с полудня пятницы начали пикетировать здание МВД на Петровке, 38. Одиночные пикеты не требуют согласования, однако поначалу полиция задержала 15 человек. Позже их выпустили из УВД, и пикет продолжился до поздней ночи: прямо возле здания постоянно находилось несколько сот человек.

Суббота

В субботу пикетирующие с раннего утра переместились к зданию Никулинского суда в Раменках, где должно было пройти заседание по мере пресечения. Но утром адвокаты Ивана Голунова заявили, что журналисту стало плохо в отделе полиции. Следователи поначалу не пропускали приехавшую бригаду скорой помощи, позже врачам удалось осмотреть задержанного. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что врач скорой помощи подозревает перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому. По словам правозащитника, врач настаивал на рентгене и госпитализации, но следователь отказал в этом. Вторая бригада скорой помощи подтвердила выводы первой и также потребовала отвезти задержанного на медосмотр; после долгих препирательств следователи разрешили перевезти его в 71-ю больницу. Медосмотр длился несколько часов, все это время к Ивану Голунову не допускали адвокатов. В итоге главврач больницы Александр Мясников назвал состояние журналиста удовлетворительным и отказал в госпитализации. Позже господин Мясников в своем Instagram подробно отчитался об обследовании и заявил, что Иван Голунов «как журналист у меня лично симпатий точно не вызывает». Также он усомнился в словах журналиста о том, что его побили полицейские. Это заявление главврача вызвало критику со стороны многих медиков в соцсетях — они назвали «неэтичным» публичное высказывание неприязни к пациенту.

Заседание в суде началось около 21:00. Иван Голунов заявил коллегам, что считает причиной ареста свои статьи о похоронном бизнесе. «Мне источники стали говорить, что не нужно трогать эту тему, "никому не нужны сложности и проблемы, и тебе, наверное, тоже",— рассказал он из клетки.— Стали высказываться советы и настойчивые рекомендации не заниматься этой историей». Представители обвинения попросили суд арестовать Ивана Голунова на два месяца, заявив, что он не проживает по месту регистрации и имеет загранпаспорт, а значит, может скрыться. В итоге суд отклонил ходатайство следствия и отправил журналиста под домашний арест на два месяца.

Советник Владимира Путина Антон Кобяков пообещал лично изучить дело Ивана Голунова и выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. Дело журналиста было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, теперь оно находится на контроле у Олега Баранова, начальника столичного управления МВД.

Воскресенье

К концу выходных стало очевидно, что новость об аресте журналиста окончательно затмила итоги Петербургского международного экономического форума. Практически все ведущие иностранные СМИ сделали подробные сюжеты про дела Ивана Голунова, в которых пересказывали его расследования о коррупции в России. Пикеты в его поддержку прошли в Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке и Киеве. Компания Brand Analytics, изучив российские соцсети, заявила, что в день суда Иван Голунов стал самой упоминаемой персоной в российских соцсетях, опередив по количеству упоминаний Владимира Путина. Освободить журналиста призвали международные правозащитные организации; обеспокоенность судьбой Ивана Голунова выразили в ОБСЕ и Совете Европы.

Тем временем полиция предоставила развернутые комментарии по делу журналиста. Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков в интервью в сюжете «России-24» рассказал, что Иван Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта. При этом полицейским якобы были известны только номер мобильного телефона предполагаемого наркоторговца и его имя Иван. По словам представителя следственной группы, им показалось подозрительным то, что Иван часто летал в Ригу, и они предположили, что он привозит оттуда наркотики (там расположена редакция «Медузы»). Сотрудник полиции пообещал предоставить доказательство того, что господин Голунов «распространял наркотики в ночных клубах».

В понедельник, 10 июня, часть членов СПЧ собираются провести экстренную встречу, посвященную делу Ивана Голунова.

Александр Черных, Олег Рубникович