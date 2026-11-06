«Ключевой момент — участие Европы»
Дмитрий Дризе — о перспективах переговоров по Украине
«Прекрасное соглашение, все будут в восторге»,— Дональд Трамп в очередной раз оптимистично оценил перспективы мирной сделки по Украине. Заявление прозвучало после встречи в Белом доме с российским представителем Кириллом Дмитриевым. В Кремле предложили не торопиться с выводами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает серьезную подготовку сторон к предстоящим переговорам в Абу-Даби.
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Мелания Трамп провела встречу с делегациями из Москвы и Киева по следам гуманитарной операции в Алешках. Общий смысл таков: пусть подобные мероприятия положат начало более обширному мирному процессу. При этом первая леди Америки передала личные послания лидерам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. После этого один из участников встречи, спецпредставитель России Кирилл Дмитриев получил аудиенцию у Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов в последующем разговоре с журналистами заявил, что рассчитывает заключить «большую сделку», которая затронет не только Украину, но и Европу.
В Кремле отреагировали традиционно сдержанно, отметив, что нужно дождаться возвращения из США Дмитриева, который представит свой доклад. Владимир Зеленский между тем, будучи в Европе, провел консультации по удаленной связи с американскими посредниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главная тема — предстоящие в Абу-Даби трехсторонние переговоры Москвы и Киева при участии США.
Кроме того, президент Украины вновь прокомментировал тему выборов. По его словам, они могут теоретически пройти в онлайн-формате, поскольку страна достигла прорывных результатов в области современных технологий. Это обеспечит голосование украинцев за рубежом и солдат на фронтах. Подобные трактовки данной темы происходят впервые. Вслед за этим канцлер Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Это произошло сразу после тайной аудиенции последнего с Дмитриевым.
Судя по всему, Зеленский не исключает болезненного компромисса относительно президентских выборов, на которых, как известно, настаивают и Москва, и Вашингтон.
Другой ключевой момент, который, видимо, сейчас обсуждается — это участие Европы в этой самой «прекрасной мирной сделке». Трамп косвенно подтвердил, что вопрос находится в повестке дня. Прогнозы — дело неблагодарное.
Единственное, что можно сказать определенно: на этот раз заинтересованные стороны всерьез готовятся к новому переговорному раунду.
При этом до сих пор достичь сколько-нибудь значимых результатов не удавалось. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что в январе в США приступит к работе новый Конгресс, что, безусловно, скажется на позициях 47-го американского президента. Как бы ни пришлось начинать все заново. Так что логично договариваться именно сейчас. Дальнейшие комментарии излишни.