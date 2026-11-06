«Ключевой момент — участие Европы»

При этом до сих пор достичь сколько-нибудь значимых результатов не удавалось. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что в январе в США приступит к работе новый Конгресс, что, безусловно, скажется на позициях 47-го американского президента. Как бы ни пришлось начинать все заново. Так что логично договариваться именно сейчас. Дальнейшие комментарии излишни.