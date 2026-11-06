Правнук Рокфеллера умер в возрасте 89 лет
Американский политик Джей Рокфеллер IV умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его семью. Он правнук основателя нефтяной компании Standard Oil Джона Рокфеллера, который стал одним из первых долларовых миллиардеров в мире.
Будучи наследником значительного состояния, в 1960-х Джей Рокфеллер в качестве волонтера приехал в один из беднейших штатов США — Западную Вирджинию. Вскоре защита малообеспеченных слоев населения и шахтеров стала частью его программы. В 1977 году он занял пост губернатора штата, а в 1984 году был избран в Сенат в качестве его представителя. С того момента политик переизбирался четыре раза — в отставку он ушел только в 2015 году.
За время работы в Сенате Джей Рокфеллер возглавлял комитеты по торговле, делам ветеранов и разведке. Одним из наиболее ярких эпизодов его карьеры стало расследование обстоятельств начала войны в Ираке. В июне 2008 года под его руководством было опубликовано расследование, в котором утверждалось, что администрация Джорджа Буша — младшего и другие американские чиновники перед вторжением в Ирак в 2003 году намеренно искажали данные спецслужб, чтобы начать войну.
В 2016 году Forbes оценивал состояние семьи Рокфеллеров примерно в $11 млрд — они занимали 23-е место в рейтинге богатейших семей США по версии журнала. Отмечалось, что капитал династии распределен среди более чем 200 наследников. Как подсчитал ABC News, из этой суммы Джей Рокфеллер унаследовал от $86 до $141 млн.