Правнук Рокфеллера умер в возрасте 89 лет

Будучи наследником значительного состояния, в 1960-х Джей Рокфеллер в качестве волонтера приехал в один из беднейших штатов США — Западную Вирджинию. Вскоре защита малообеспеченных слоев населения и шахтеров стала частью его программы. В 1977 году он занял пост губернатора штата, а в 1984 году был избран в Сенат в качестве его представителя. С того момента политик переизбирался четыре раза — в отставку он ушел только в 2015 году.