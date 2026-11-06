Бывшему министру «Открытого правительства» Абызову запросили 15 лет колонии

Это уже второе уголовное дело Михаила Абызова. В декабре 2023 года Московский городской суд признал его виновным в хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» в составе преступного сообщества. Бывший министр не признает вину по обоим делам.