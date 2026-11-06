Бывшему министру «Открытого правительства» Абызову запросили 15 лет колонии
Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Господина Абызова обвиняют в хищении $5 млн у Российской венчурной компании, средства которой были инвестированы в проекты американской компании Alion Energy Inc.
Дело по ч. 4 ст. 159 УК рассматривает Таганский районный суд Москвы. По этой статье Михаилу Абызову грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура просит назначить ему суммарно 15 лет по совокупности с прошлым приговором.
Это уже второе уголовное дело Михаила Абызова. В декабре 2023 года Московский городской суд признал его виновным в хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» в составе преступного сообщества. Бывший министр не признает вину по обоим делам.
Михаил Абызов был министром по делам «Открытого правительства» и координировал взаимодействие Белого дома с экспертным советом при правительстве с 2012 по 2018 год. В 2015 году его доход составил 455,6 млн руб., писал РБК.