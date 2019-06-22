Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность

После прямой линии с президентом глава МВД Владимир Колокольцев решил создать в структуре главного управления собственной безопасности (ГУСБ) подразделения по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений, связанных с наркотиками. Сейчас в региональных органах ГУСБ это направление курирует всего по несколько человек. При этом работа полицейских безопасников сейчас фактически парализована — после скандала с делом журналиста Ивана Голунова их завалили жалобами фигуранты уголовных дел по наркотикам.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения по созданию структуры, специализирующейся на борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. Сделано это было по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным. «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради "галок" людей не сажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом,— сказал господин Путин, отвечая на вопрос.— Самое главное — наладить контроль… Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое контролировало бы эту сферу деятельности».

Господин Колокольцев, в свою очередь, поручил руководителям ГУСБ и организационно-штатного управления МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений.

Предложения еще не подготовлены, однако, по данным источников “Ъ”, речь может идти о спецуправлении в ГУСБ, отделах или группах в МВД субъектов федерации и отделений на местах. Для этого, очевидно, МВД могут потребоваться дополнительные штаты и финансирование, поскольку в противном случае на дела по наркотикам придется перебрасывать сотрудников с других направлений.

Сейчас, по данным собеседника “Ъ”, безопасников, контролирующих расследование преступлений, связанных с наркотиками, крайне мало. Речь идет всего о нескольких сотрудниках даже в крупных регионах, отметил он. Причем их работа, как правило, сводится к профилактике правонарушений. Для этого сотрудники УСБ по графику выезжают в подразделения, разъясняя, к чему могут привести допущенные нарушения и злоупотребления. Все остальное время они вместе с безопасниками, работающими по другим направлениям, участвуют в разработках и других оперативных мероприятиях.

При этом специалисты и их коллеги, отвечающие за другую работу, сейчас заняты проверками заявлений подследственных и осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

«Фигуранты подобных дел и раньше нередко жаловались на подбросы, а после дела Голунова буквально завалили правоохранительные органы подобными заявлениями»,— отметил собеседник “Ъ”.

Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), было прекращено ГСУ ГУ МВД по Москве, которое признало за ним право на реабилитацию. Расследование самого уголовного дела продолжилось, но после того, как управление собственной безопасности (УСБ) московской полиции выявило существенные нарушения в действиях сотрудников УМВД Западного округа Москвы, первоначально занимавшихся расследованием, его материалы направили в прокуратуру Москвы. Последняя должна изменить подследственность дела, передав его в Следственный комитет России.

Сотрудники УСБ установили, что оперативники УМВД, проводившие задержание господина Голунова, нарушили целый ряд ведомственных инструкций, поскольку, работая не на своей территории, не поставили в известность об операции коллег из местного антинаркотического подразделения. Кроме того, был установлен факт избиения репортера, не оказывавшего сопротивления, при задержании. А самое главное, выяснилось, что наркотики были подброшены как в рюкзак, так и квартиру журналиста.

Кто и почему это сделал, а также происхождение самих наркотиков теперь должен установить Следственный комитет, который будет действовать с оперативниками УСБ и сотрудниками управления «М» ФСБ.

Напомним, что по итогам внутриведомственного разбирательства глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом о снятии с должностей начальников УМВД ЗАО Москвы генерал-майора Андрея Пучкова и главы управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина, которые вскоре после этого были отправлены Владимиром Путиным в отставку.

Николай Сергеев