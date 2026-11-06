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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Происшествия

Движение по Ленинградскому шоссе под Солнечногорском перекрыли из-за аварии

Обрушен надземный пешеходный переход вблизи подмосковного Солнечногорска. Самосвал задел конструкцию, после чего она рухнула на Ленинградское шоссе. Движение на участке серьезно затруднено.
Авария произошла на участке трассы М-10 «Россия» возле деревни Пешки. Предварительно, грузовик ехал с поднятым кузовом и задел конструкцию. Перекрыты полосы в обоих направлениях, движение осложнено на протяжении примерно четырех километров. Об этом сообщил канал «Москва-24».
По информации источника РЕН ТВ, водитель самосвала погиб.