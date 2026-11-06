Путин вернул в Минобороны должности заместителей министра по тылу и вооружению
Президент России Владимир Путин вернул в структуру руководства Минобороны должности начальников вооружения и тыла в статусе заместителей министра обороны. Соответствующий указ опубликован 6 ноября на официальном портале правовой информации.
Согласно новой редакции указа, в военном ведомстве разрешено иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей, статс-секретаря, начальников вооружения и тыла, начальника Главного военно-политического управления и руководителя аппарата Минобороны. Общее число заместителей не изменилось.
Должности начальников вооружения и тыла в ранге заместителей министра существовали в структуре военного ведомства до 2010 года. Возвращение последовало за перераспределением обязанностей в руководстве военного ведомства. 5 августа Владимир Путин сообщил о решении сосредоточить все службы тыла под единым руководством и назначил на это направление заместителя министра Валерия Солодчука. В тот же день президент напомнил, что функции по вооружению, включая работу заказывающих и довольствующих органов, уже были сосредоточены в одних руках. Эту работу в качестве заместителя министра возглавлял Александр Санчик.
После августовских перестановок генерал Солодчук стал отвечать за организацию тылового обеспечения войск, генерал Санчик — за организацию заказов вооружения, военной и специальной техники, а также техническое обеспечение войск. Еще один заместитель министра, Алексей Криворучко, получил направление развития перспективных образцов вооружения и техники.