Путин вернул в Минобороны должности заместителей министра по тылу и вооружению

Должности начальников вооружения и тыла в ранге заместителей министра существовали в структуре военного ведомства до 2010 года. Возвращение последовало за перераспределением обязанностей в руководстве военного ведомства. 5 августа Владимир Путин сообщил о решении сосредоточить все службы тыла под единым руководством и назначил на это направление заместителя министра Валерия Солодчука. В тот же день президент напомнил, что функции по вооружению, включая работу заказывающих и довольствующих органов, уже были сосредоточены в одних руках. Эту работу в качестве заместителя министра возглавлял Александр Санчик.