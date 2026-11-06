ФАС возбудила еще девять дел из-за нарушений на топливном рынке
ФАС с начала лета возбудила 76 дел из-за нарушений на топливном рынке
Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совещании правительства отчитались о работе по пресечению нарушений законодательства на топливном рынке. За последние месяцы ведомство возбудило 76 дел и выдало 109 предупреждений участникам рынка.
ФАС также продолжает содействовать заключению соглашений по стабилизации ситуации на топливном рынке между региональными властями и независимыми АЗС. Сейчас подписано 154 соглашения в 53 регионах.
Контроль за ценообразованием на российском рынке нефтепродуктов был усилен летом 2026 года — после серии ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за возникшего дефицита топлива власти десятков регионов вводили ограничения на продажу топлива на АЗС. Отдельные перекупщики, обращал внимание Александр Новак, пользовались ситуацией и искусственно завышали стоимость топлива.