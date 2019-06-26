Полковник ушел за генералом

Занимающий должность начальника полиции—заместителя начальника УВД по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов, ушедший в долгосрочный отпуск после скандальной истории с журналистом Иваном Голуновым, по данным “Ъ”, в ближайшее время будет отправлен в отставку. Соответствующий рапорт об уходе по выслуге лет он подал одновременно с уже уволенным из органов своим бывшим шефом — генерал-майором полиции Андреем Пучковым.

Рапорт об отставке по выслуге лет 52-летнего полковника полиции Игоря Петухова, который он подал одновременно с уходом в отпуск в середине июня, по данным “Ъ”, пока министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым не подписан. Впрочем, сделать это глава ведомства может в любой момент, не дожидаясь выхода офицера на службу.

Первые кадровые решения, касающиеся УВД ЗАО Москвы, последовали через пять дней после задержания в центре столицы журналиста Ивана Голунова. 11 июня министр внутренних дел на официальном сайте МВД опубликовал видеообращение. В нем говорилось, что «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Тогда же Владимир Колокольцев сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Уже 13 июня господин Пучков указом президента был освобожден от занимаемой должности. Якобы тогда же генерал написал и рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Однако в столичном профсоюзе работников полиции эту информацию не подтвердили.

Сейчас СКР проводит проверку в отношении как минимум четверых оперуполномоченных, задействованных в задержании журналиста Голунова.

Кроме того, наверняка у следствия возникнут вопросы не только к курировавшему операцию начальнику отдела по борьбе с оборотом наркотиков УВД по ЗАО полковнику Андрею Щирову, но и к его непосредственным начальникам — уже уволенному генералу Пучкову и полковнику Петухову, который, весьма вероятно, лишится должности прямо во время отпуска.

Олег Рубникович