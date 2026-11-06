Чернышенко: турпоток по России за девять месяцев составил 71 млн поездок

Андрей Чибис сообщил, что за девять месяцев регион вошел в тройку лидеров СЗФО по приросту туристов. За семь лет гости потратили в области почти 100 млрд руб., а на новогодние праздники забронировано 75% мест размещения. Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников также осмотрели курорт «Большой Вудъявр».