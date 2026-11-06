Чернышенко: турпоток по России за девять месяцев составил 71 млн поездок
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел в Кировске Мурманской области заседание правительственной комиссии по развитию туризма. В нем участвовали замглавы полпредства в СЗФО Иван Егоров, вице-спикер Совфеда Инна Святенко, министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава РАПУ Андрей Гурьев.
По словам господина Чернышенко, въездной поток вырос на 17,5%: за девять месяцев страну посетили более 4 млн иностранцев, по итогам года ожидается свыше 6 млн поездок. Росту способствовали электронные визы, безвизовый режим с Китаем и расширение авиасообщения. Господин Чернышенко попросил регионы усилить работу с отраслью и ведомствами.
Максим Решетников спрогнозировал около 32 млн турпоездок за зимний сезон. Главными направлениями он назвал крупные города, регионы с гарантированным снегом, короткие поездки за город и горнолыжные курорты. Ключевым инструментом поддержки остается льготное кредитование гостиниц: в программе 300 проектов на 63 тыс. номеров.
Андрей Чибис сообщил, что за девять месяцев регион вошел в тройку лидеров СЗФО по приросту туристов. За семь лет гости потратили в области почти 100 млрд руб., а на новогодние праздники забронировано 75% мест размещения. Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников также осмотрели курорт «Большой Вудъявр».