В Индонезии открыли культурно-просветительское пространство российских мусульман
В Джакарте 6 ноября состоялось открытие российского культурно-просветительского пространства «Russianspace in Istiqlal» в мечети «Истикляль». В мероприятии участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир хазрат Крганов, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов и другие. Проект реализован Духовным собранием мусульман России при поддержке «Россия — исламский мир».
Пространство включает экспозицию о России, исламе и российско-индонезийских отношениях, разделенную на три части: культура России, ислам в России и российско-индонезийские связи. Экспозиция будет дополнена историческими фотографиями, видеоматериалами и артефактами.
Муфтий Альбир Крганов отметил, что открытие пространства способствует укреплению двусторонних отношений. Рустам Минниханов подчеркнул важность укрепления связей между Россией и Индонезией через культурные и религиозные проекты. Он передал в дар индонезийским коллегам казанский рукописный Коран.