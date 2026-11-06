Минюст внес четыре центра Reforum Space в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции России добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, еще четыре наименования. Это филиалы проекта Reforum Space в Эстонии, Грузии, Литве и Германии. Они включены в реестр на сайте ведомства.
Ранее Минюст уже внес в перечень нежелательных организаций французский филиал Reforum Space Paris.
Reforum Space — сеть зарубежных общественных центров для российских эмигрантов. В нее входят семь филиалов — в Таллине, Тбилиси, Вильнюсе, Берлине, Будве, Париже и Варшаве. Проект запущен весной 2022 года.