СКР занялся задерживавшими Ивана Голунова полицейскими

Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку в отношении сотрудников полиции, задерживавших журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин. При этом защитник отметил, что о якобы уже возбужденном уголовном деле в отношении сотрудников УВД по ЗАО ему ничего не известно.

В среду адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Ивана Голунова, был вызван в СКР. «Ведомство расследует старое уголовное дело, возбуждавшееся изначально в отношении моего клиента. Как известно, уголовное преследование моего подзащитного затем было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Сейчас СКР в рамках этого дела по переданным из управления собственной безопасности МВД материалам проводит расследование для установления всех обстоятельств происшедшего. Никакого нового уголовного дела, насколько я знаю, пока не возбуждено»,— заявил “Ъ” адвокат Бадамшин.

Судя по всему, установление лиц, задействованных в спецоперации в отношении журналиста Голунова, для СКР чистая формальность.

Сейчас речь идет лишь о роли и осведомленности в провокации каждого из сотрудников полиции. Известно, что непосредственное участие в задержании принимали оперативники Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов, а также находившийся за рулем автомобиля Акбар Сергалиев. Их непосредственным руководителем являлся начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковник Андрей Щиров. Вел же уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере) следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Игорь Лопатин. В итоге четверо оперативных сотрудников были уволены. А ранее в связи с «делом Голунова» своих должностей лишились два генерал-майора полиции — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. Как заявили тогда в пресс-службе столичного главка МВД, при досмотре, а позднее при обыске в квартире Ивана Голунова были изъяты наркотики. Никулинский райсуд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Через три дня после этого на сайте МВД РФ было размещено выступление министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который сообщил, что «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Олег Рубникович