Украина анонсировала разведение сил в Петровском 8 ноября

Разведение сил и средств у поселка Петровское в Донбассе начнется 8 ноября в случае соблюдения режима тишины, сообщил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко. Назначенный на 4 ноября развод сил был сорван из-за нарушения режима тишины, сообщили в Киеве.

«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, седьмого приступаем, восьмого фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины»,— заявил господин Кравченко (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он отметил, что после разведения сил в Донбассе у линии соприкосновения будут созданы «районы безопасности» для того, чтобы проживающие там люди не оказались в нейтральной зоне. По данным Киева, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине последние обстрелы зафиксировала 30 октября.

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила о готовности к процессу разведения сил и средств в Петровском в новую дату после ее согласования участниками контактной группы, сообщает «Интерфакс».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском на понедельник, 4 ноября. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что отвод сил откладывается из-за обстрелов. Согласно минским соглашениям, начать разведение сил и средств можно только через семь суток полного прекращения огня, отметили в Киеве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что во время переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе условие о семи днях тишины перед разведением войск в поселках Золотое и Петровское не ставилось. Полпред РФ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское срывается из-за действий украинских властей.

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».