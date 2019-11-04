Разведение сил в Донбассе вновь сорвалось

Разведение сил и средств в районе города Петровское в Донбассе снова было отложено, сообщает «Интерфакс». Ополченцы выпустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил, но Киев на сигнал не ответил.

В штабе Операции объединенных сил Украины ранее назвали провокацией сообщения о том, что ополченцы готовы к разведению сил в Петровском. Там заявили, что лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР не соблюдают минские соглашения и договоренности о прекращении огня на всей линии разграничения. Последний раз обстрелы были зафиксированы 30 октября. Согласно минским соглашениям, начать разведение сил и средств можно только через семь суток полного прекращения огня, отметили в Киеве.

Представитель самопровозглашенной ДНР между тем заявил, что командование Операции объединенных сил Украины «в очередной раз саботировало указания президента» Владимира Зеленского о разведении сил и средств.

«Никакого отвода сегодня нет... Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств. Очередная дата разведения будет согласована в Минске. Будем ждать очередного заседания»,— сказал журналистам Руслан Якубов, руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 29 октября начался процесс разведения сил и средств в поселке Золотое в Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 4 ноября начнется разведение войск вблизи города Петровское. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов.

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».