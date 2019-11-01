Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что отвод сил в зоне конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское откладывается. По его словам, это связано с обстрелами в этом районе 30 октября. Ранее разведения сил и средств было запланировано на 4 ноября, а условием для отвода сил в Донбассе является семидневное соблюдение режима тишины.

«Действительно, обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября»,— сказал министр на брифинге, который транслировался на сайте Минобороны Украины.

Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября. Часть жителей Украины разведение сил называют «капитуляцией».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».