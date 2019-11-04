Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Полпред РФ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское срывается из-за действий украинских властей. По его словам, представители Донецка дали сигнал о готовности начать отвод сил. Ответного сигнала не поступило.

«Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договоренностям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском»,— сказал господин Грызлов (цитата по РИА «Новости»). Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском на понедельник, 4 ноября.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины. По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине «несколько дней тому назад» зафиксировала обстрелы.

Согласно минским соглашениям, начать разведение сил и средств можно только через семь суток полного прекращения огня, отметили в Киеве. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов.

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».