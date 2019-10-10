Лавров: условие о семи днях тишины перед разведением войск в Донбассе не ставилось

Во время переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в 2016 году условие о семи днях тишины перед разведением войск в поселках Золотое и Петровское не ставилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее о необходимости соблюдения семидневного режима тишины перед отводом войск заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По информации источников “Ъ”, такого условия в решении трехсторонней контактной группы от 1 октября не было.

«Никаких семидневных ультиматумов никто никому не выдвигал, но, когда пару раз это разведение не состоялось несколько дней назад, появились новые условия, о которых мы не слышали раньше. Вижу в этом одну причину — кто-то не хочет выполнять то, о чем договорились»,— ответил глава МИД России на вопрос корреспондента “Ъ”. Попытки по разводу сил в поселках, предпринимаемые с начала недели, пока не увенчались успехом.

По словам господина Лаврова, на переговорах в 2016 году речь шла о соблюдении семи дней тишины только в станице Луганская, а разведение сил в Петровском и Золотом прошло быстро и держалось устойчиво. Позднее перемирие было нарушено, и войска вновь вернулись в поселки на свои позиции.

Также глава российского дипведомства отвергает обвинения украинской стороны о затягивании проведения саммита в «нормандском формате». «Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, это попытка с очень негодными средствами»,— добавил Сергей Лавров.

Сегодня во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча «нормандской четверки» невозможна без разведения сил. «Пока туда (на линию разграничения.— “Ъ”) будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать — разведения не будет. Не будет разведения — не будет ''нормандского формата'', вот и все»,— сказал украинский президент.

Напомним, с начала недели в Донбассе уже несколько раз был сорван отвод сил конфликтующих сторон. Украинские военные и вооруженные формирования непризнанных Донецкой и Луганской народных республик остаются на своих позициях.

Об обстоятельствах разведения сил — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».